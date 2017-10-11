Томские ученые научат дрона захватывать шпионов-беспилотников

11 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Ученые факультета инновационных технологий Томского госуниверситета разработают систему автономного интеллектуального функционирования для беспилотных летательных аппаратов. На ее основе будет создан аппаратно-программный комплекс защиты от беспилотников-разведчиков, которые используются для промышленного и военного шпионажа, сообщает пресс-служба вуза.

Ученые ФИТ предлагают решить проблему беспилотников-разведчиков с помощью создания интеллектуальной надстройки, которая поможет летательным аппаратам действовать автономно – к примеру, самостоятельно распознавать посторонний объект, выстраивать свою траекторию в обход препятствий.

Чтобы сторож-беспилотник мог осуществлять столь сложные функции его оснастят специализированными средствами – системами технического зрения, управления, прокладывания пути и другими. С их помощью летательный аппарат будет выстраивать трехмерную карту пространства вокруг себя, фиксировать присутствие нарушителя, прогнозировать его движение и решать, в какой момент нужно атаковать противника.

«Основная техническая сложность заключается в том, чтобы обеспечить вычисления на борту транспортного средства. Вес, который может поднять беспилотник, ограничен, туда нельзя установить мощный компьютер, поэтому все расчеты будут производиться на небольших вычислителях, которые могут параллельно обрабатывать большое количество информации. Для этого необходимо написать специальные алгоритмы, над созданием которых мы и будем работать», – говорит декан ФИТ ТГУ Станислав Шидловский.

Подобных комплексных разработок в России пока нет. Проект ученых ТГУ стал победителем конкурса «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». Создание аппаратно-программного комплекса будет осуществляться при финансовой поддержке Минобрнауки РФ. Индустриальным партнером ТГУ по данному проекту выступит АО «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов» (г. Томск).

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