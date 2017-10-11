Женщины-почтальоны обезоружили и выгнали грабителя из томского почтового отделения

11 октября 2017 / Томский Обзор

Неизвестный в темных очках и маске пытался ограбить отделение «Почты России» в поселке Зональная станция Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Применив газовый баллончик, мужчина выхватил из кассы лоток с деньгами и попытался скрыться. Однако сотрудницы — начальник отделения и два оператора — сумели выбить баллончик и деньги из рук нападавшего. Неудачливый грабитель с трудом вырвался из женских рук и сбежал, скрывшись с места происшествия на автомобиле, который ожидал его возле отделения», — говорится в пресс-релизе.

После этого сотрудники отделения сообщили о случившемся в полицию, идет розыск налетчика.

В результате происшествия никто из сотрудников и клиентов почтового отделения не пострадал, офис работает в штатном режиме. Отмечается, что коллектив отделения связи «Зональная станция», оказавший сопротивление преступнику, будет поощрен.

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