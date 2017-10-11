В Томске перекроют полосу по ул.Б.Подгорная

11 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Валерий Доронин

В Томске ограничат движение транспорта рядом со зданием по ул.Б.Подгорная, 137, сообщает пресс-служба мэрии.

Временное ограничение связано с работами по обустройству нового водопроводного колодца. Предполагается, что ограничение продлится до 24.00 15 октября

Ограничение движения транспорта с перекрытием одной полосы рядом со зданием по ул. Б. Подгорная, 137 продлится до 24 часов 15 октября.

Томичей просят выбирать для движения другие пути

Тэги/темы: