Индийская делегация посетила Центр исследований в области материалов и технологий ТГУ

11 октября 2017 / Партнерский материал

Представители университетов Бомбея, Мадраса и других индийских городов познакомились с разработками ученых Центра исследований в области материалов и технологий ТГУ в рамках встречи ректоров Ассоциации университетов России и Индии.

В этом году встреча ректоров Ассоциации университетов посвящена 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индией. Это уже вторая организованная массовая поездка представителей крупнейших индийских университетов в Россию. Томский государственный университет на правах координатора Ассоциации организовал насыщенную двухдневную программу знакомства с томскими вузами.

Первый день визита был посвящен пленарному заседанию Ассоциации, презентациям научных разработок университетов-участников встречи и другим официальным мероприятиям. Во вторник, 10 октября, индийская делегация отправилась на экскурсию в Центр исследований в области новых материалов и технологий. По словам заместителя посла Индии в РФ Баласубраманиана Гангадхарана, индийские вузы особенно заинтересованы в сотрудничестве с ТГУ в области компьютерных наук, физики и химии.

В Центре исследований в области материалов и технологий, расположенном в 6 корпусе ТГУ, представителей индийских университетов познакомили с сотрудниками, рассказали о работе, которую проводят аспиранты ТГУ под началом своих научных руководителей. Сотрудники Центра продемонстрировали гостям из Индии свои разработки: катализаторы дегидрирования, селективного окисления углеводорода, процессы органического синтеза новых веществ, в первую очередь фармацевтического назначения. Большая часть разработок сделана аспирантами химического факультета ТГУ, которые работают над перспективными направлениями. Одна из них, катализатор фотоокисления для очистки сточных вод, уже получила патент и внедряется в производство.

«Мы увидели много интересных разработок и материалов, которые имеют потенциальный интерес с практической точки зрения, для внедрения в реальное производство. Также меня впечатлили лаборатории и оборудование в них, замечательно, что студенты могут работать в таких условиях на ранних этапах карьеры», — сказал декан факультета химии Технологического института Мадраса Ашок Кумар Мишра (Ashok Kumar Mishra).

В свою очередь, директор Центра исследований в области материалов и технологий ТГУ Ирина Курзина отметила, что университет заинтересован в развитии сотрудничества в области химии и фармацевтики с ведущими индийскими вузами:

«В Индии хорошо развита химическая школа и промышленность, поэтому участники индийской делегации посчитали необходимым познакомиться с работой нашего Центра. Прежде всего эта встреча интересна нам как возможность сравнить разработки, найти точки соприкосновения, получить обратную связь и наладить будущие отношения. Обмен опытом, совместные исследования в сфере химии и фармацевтики — нам это очень интересно», — подчеркнула Ирина Курзина.

Фото предоставлено пресс-службой ТГУ

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