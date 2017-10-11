Томская область вошла в топ-10 регионов с самым дешевым жильем для туристов

11 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Томская область вошла в топ-10 рейтинга регионов с самым недорогим жильем для туристов, составленном российским сайтом бронирования жилья Tvil.ru.

Рейтинг составлен по данным броней отелей, квартир и гостевых домов в 2017 году. Первые строчки в нем заняли Брянская, Кировская области, и Удмуртия. Томская область находится на 10 позиции. По данным исследователей, туристы бронируют жилье в Томской области в среднем на две ночи и тратят на жилье 1,6 тысячи рублей сутки.

Tvil.ru — российский сайт онлайн-бронирования отелей, квартир и гостевых домов. Более 2 миллионов человек в месяц посещают сайт Tvil.ru, чтобы забронировать один из 50 тысяч вариантов жилья для отдыха и путешествий по России.

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