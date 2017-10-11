Завтра в Томске ожидается похолодание

Томский Обзор / Фото: 11 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

Завтра 12 октября, в Томске возможно похолодание до -2 °С, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Ночью ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем без осадков. Также в Томске прогнозируют переменную облачность, ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью 0…-2°С, днем +2…+4 °С.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности и правил дорожного движения: мокрое и оледенелое дорожное полотно способно спровоцировать ДТП и автомобильные пробки.

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