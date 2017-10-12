Власти Томской области намерены решить проблему долгостроев до конца 2018 года

Томский Обзор / Фото: 12 октября 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

Власти Томской намерены до конца 2018 года решить проблему с долгостроями. Об этом стало известно в ходе круглого стола, прошедшего в Законодательной Думе Томской области.

Как сообщается на сайте парламента, представители исполнительной власти, депутаты, эксперты и сами дольщики обсудили практику и необходимость совершенствования законодательства по защите прав и интересов участников долевого строительства.

Впервые о проблеме пострадавших от недобросовестных застройщиков заговорили в 2011 году. Тогда в Томской области их насчитывалось почти три тысячи человек и 28 «проблемных» объектов. Подобные истории коснулись всех субъектов страны, в результате чего и федеральное и региональное законодательство в этой сфере менялось не раз.

«Изменения, которые в июле были внесены в федеральное законодательство, серьезно ужесточили требования к застройщикам. Предлагаю оценить перспективы реализации этих федеральных законов на территории области, так как доля строительства жилья с долевым участием граждан была довольно существенной, и мы должны понимать, как это отразится на строительной отрасли. Требуется ли совершенствование федерального и регионального законодательства, чтобы в максимально короткие сроки мы решили проблему по тем домам, которые остаются в числе проблемных?», - обозначила тему работы круглого стола спикер Оксана Козловская.

Замгубернатора по строительству Евгений Паршуто рассказал, что с 2011 года в Томске было достроено 22 «проблемных» дома. На сегодняшний день осталось еще шесть долгостроев. Чтобы их завершить по самым скромным подсчетам необходимо полмиллиарда рублей. Выделить такую сумму из областного бюджета возможности нет.

«По нашим планам мы до конца 2018 года должны достроить все «проблемные» объекты», - заявил Евгений Паршуто.

Замгубернатора перечислил возможности завершения строительства долгостроев. Это и бюджетная поддержка организаций, взявших на себя обязательства по их достройке, и поддержка ЖСК, образовавшихся в процедуре банкротства, и поддержка граждан путем предоставления им субсидий на покрытие арендной платы.

В свою очередь заммэра Александр Цымбалюк отметил, что одного рецепта решения проблемы для всех шести объектов нет, везде нужен индивидуальный подход. Он пояснил, что практически все перечисленные возможности имеют свои подводные камни. Так, например, по закону ЖСК может рассчитывать только на субсидию на благоустройство и подключение к сетям, чего явно недостаточно для завершения стройки. Государственная субсидия на завершение строительства предназначена инвесторам, которых в городе нет.

Говоря о развитии рынка долевого строительства многоквартирных домов в условиях изменения федерального законодательства, Евгений Паршуто отметил, что впереди всех ждет напряженное время.

«Я думаю, что в ближайшее время долевое строительство теми компаниями, которые мы считаем добросовестными застройщиками свернется. А вот те компании, которые являются недобросовестными, получат достаточные преференции, потому что у них будет цена за квадрат несопоставима с той, которая будет у официальных застройщиков», — отметил Евгений Паршуто.

В свою очередь президент СРО НП «Томские строители» Екатерина Собканюк отметила, что вступивший в силу в августе закон свалился на застройщиков на «снег на голову».

«Во-первых, предварительная редакция была несколько иной. Во-вторых, закон был принят без предложенных строителями поправок. Самая губительная для строительного рынка норма: один застройщик – одно разрешение на строительство. Нельзя тратить деньги дольщиков на строительство инфраструктуры вне пределов одного участка, а это больно бьет по комплексной застройке. Альтернатива у нас одна – уходить от долевого строительства и концентрироваться на продаже готового жилья», — , - призналась депутат Екатерина Собканюк.

Сами «обманутые дольщики» предложили разрешить законодательно субсидировать ЖСК на завершение строительства. Спикер Оксана Козловская пообещала изучить такую возможность. Кроме того, депутатам в рамках работы согласительной комиссии предстоит решить вопрос о выделении из областного бюджета 65 млн рублей в 2018 году на завершение строительства проблемных домов.

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