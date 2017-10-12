Томск занял первое место в рейтинге доступности образования

12 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Томск стал первым в рейтинге уровня доступности и качества образования по оценке местных жителей. Соответствующее исследование провел Финансовый университет при правительстве России.

Исследование проходило в рамках проекта по оценке качества жизни в российских городах. Анализ проводился на основании данных социологических опросов. В каждом из городов, где проходило исследование, опрошены не менее 600 респондентов по выборке, репрезентативно отражающей население города.

Согласно исследованию больше всего довольны уровнем доступности и качество образования жители Томска, Новосибирска и Владивостока. В них этот показатель составил 95%. Далее следуют Красноярск, Воронеж и Санкт-Петербург. Замыкает рейтинг Махачкала с 39%. При этом исследователи отмечают, что в целом уровень удовлетворенности доступностью качественного образования в последние годы снижается.

Также в рамках проекта по оценке качества жизни оценивалось, достаточно ли в городах культурных заведений. В этом рейтинге Томск занял 29 место. В лидерах - Санкт-Петербург, Казань и Грозный.

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