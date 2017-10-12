Томичей приглашают на обсуждение проекта благоустройства нижней террасы Лагерного сада

12 октября 2017 / Томский Обзор

Завтра, 13 октября, в Томске в пространстве «Высоко» (А.Беленца 9/1, 1 подъезд, 6 этаж) пройдет обсуждение дизайн-проектов благоустройства общественных пространств Томска, разработанных КБ «Стрелка» совместно с победителем Открытого национального архитектурного конкурса на разработку концепций ключевых общественных пространств в 15 городах России, бюро «Людиархитектс».

Как сообщают организаторы, томичи и архитекторы КБ «Стрелка» обсудят функциональное наполнение набережной Томи у Лагерного сада со стороны Буревестника и Коммунального моста. Предполагается, что встреча будет интерактивной: участникам предложат высказать идеи и пожелания, на основе которых команда архитекторов сможет усовершенствовать проекты. Обновленные концепции с учтенными комментариями экспертов и горожан ляжет в основу создаваемых дизайн-проектов.

Встреча пройдет с 16.00 до 18.30. О том, какими, по мнению архитекторов, должна стать нижняя терраса Лагерного сада можно узнать здесь.

Напомним, проекты благоустройства общественных пространств Томска были созданы в рамках национального архитектурного конкурса, организованного АИЖК и КБ «Стрелка» при поддержке Министерства строительства и ЖКХ РФ. Его участники разрабатывали концепции развития ключевых общественных пространств всего в 15 городах России, среди которых оказался и Томск. Предполагалось, что реализация конкурсных проектов поможет городам стать современнее, подчеркнет их индивидуальность и повысит комфортность городской среды.

В состав жюри вошли представители Минстроя и АИЖК и КБ «Стрелка», региональных администраций и местных экспертных сообществ. Кстати, в Томске победителей выбирали дольше всего, а результаты объявили почти на месяц позднее других городов-участников. В это время шло общественное голосование. В итоге концепция-победитель набрала 39% голосов, за второй вариант проголосовали 15% участников, еще 30% не понравились оба варианта.

Площадки под благоустройство выбирались на основе антропологических исследований, исследовательских поездок, диджитал-антропологии, ГИС-аналитики, фотографий из соцсетей, градостроительного анализа пешеходной и транспортной доступности ключевых мест и интенсивности потоков.

Архитектурный конкурс и благоустройство ключевых общественных пространств в 40 городах, в число которых входит Томск — часть программы развития городской среды АИЖК и КБ Стрелка.

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