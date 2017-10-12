В Томске началась подготовка ледовых площадок

Томский Обзор / Фото: 12 октября 2017 // Фото: Tsu.ru

Началась работа по подготовке ледовых площадок Томска. Предполагается, что катки запустят до 15 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.

Накануне прошло рабочее совещание с представителями районных администраций по подготовке ледовых площадок к зимнему сезону. Мэр Томска Иван Кляйн отметил, что в предстоящем зимнем сезоне будет сохранен принцип бесплатного входа со своими коньками на все открытые ледовые площадки Томска.

На совещании разработали план по заливке катков к зиме. До середины ноября будет составлен перечень ледовых площадок, которые будут работать зимой, с указанием ответственных лиц или организаций. Кроме того, для получения качественного льда при заливке будут привлекаться компетентные специалисты.

После открытия перечень всех площадок будет размещен, в том числе на официальном портале МО «Город Томск» и на сайте управления физической культуры и спорта.

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