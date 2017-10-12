Новой главой областной детской больницы стала Елена Тимошина

Томский Обзор / Фото: 12 октября 2017 // Фото: Tomsk.gov.ru

С сегодняшнего дня, 12 октября, приступила к работе новый главврач областной детской больницы Елена Тимошина. Прежний руководитель учреждения Владимир Сальников ушел на заслуженный отдых, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Новый главврач окончила Томский медицинский институт по специальности «педиатрия» в 1985 году, является кандидатом медицинских наук, доцентом Сибирского государственного медицинского университета и более 30 лет преподает дисциплины «педиатрия» и «неонатология».

Елена Тимошина более десяти лет руководит Центром последипломной подготовки СибГМУ, более семи лет занималась вопросами организации медпомощи на территории Томской области в должности заместителя начальника департамента здравоохранения.

Имеет подготовку по специальности «Государственное и муниципальное управление», сертификат специалиста и высшую квалификационную категорию по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Награждена грамотами администрации Томской области, Минздрава России, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

Также кадровые перемены произошли в руководстве поликлиники № 4 Томска. Пост главного врача медучреждения покинул Алексей Ермаков. Временно исполнять обязанности руководителя будет Елена Савинова (ранее заместитель главврача поликлиники № 4).

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