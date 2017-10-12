18+
18+

В конце октября жителей Советского района Томска ожидает отключение воды

Томские новости, ЖКХ, отключение воды остались без воды Томскводоканал В конце октября жителей Советского района Томска ожидает отключение воды

В ночь с 25 на 25 октября жители части домов Советского района Томска останутся без воды, сообщает пресс-служба Томскводоканала.

Отключение связано с подключение новой водопроводной линии по пр.Фрунзе и её промывкой. На время проведения работ, с 23:30 25 октября до 14:00 26 октября без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Тэги/темы: