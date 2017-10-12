Томский суд заблокировал группу ВКонтакте, где оскорбляли судей

12 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Прокуратура Ленинского района

Прокуратура Ленинского района Томска призвала заблокировать группу ВКонтакте, члены которой публиковали материалы, «порочащие честь и достоинство граждан, судейского сообщества».

Как сообщает пресс-служба ведомства, Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена административная ответственность за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Уголовным законом предусмотрена ответственность за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением.

По итогам проверки прокурор района направил в суд заявление о признании такого рода информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Октябрьский районный суд требование прокурора удовлетворил, решение обращено к немедленному исполнению.

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