В Томске прошел IT-квартирник

Томский Обзор / Фото: 13 октября 2017 // Фото: Inotomsk.ru

В бизнес-инкубаторе ТУСУРа «Дружба» прошел IT-квартирник с томскими бизнесменами. Предприниматели Сергей Черепанов и Юрий Васильев поделились с гостями историями создания собственного дела.

Как сообщает региональный инновационный портал, главным вопросом неформальной встречи стал «Почему я выбрал работу на себя?». Каждый из спикеров рассказал, с чего он начинал, какие провальные проекты были на пути к первым успехам и как им удается создавать эффективные рабочие процессы.

О том, как заниматься тем, что ты любишь, зарабатывать на этом деньги, искать нужные связи и создавать сильную команду – рассказал один из руководителей проекта курьерской службы «Птичка» Сергей Черепанов.

«Самое сложное и важное для любой разработки - это люди. Работа с командой для меня всегда остается задачей номер один», - сказал Черепанов.

Одной из своих любимых книг бизнесмен назвал «Системный анализ», а на вопрос про распорядок дня и планирование дел ответил просто: «импровизирую».

«Свой бизнес - это огромные риски и огромная ответственность», - поделился Юрий Васильев, руководитель «Школы цифровых технологий».

Спикер рассказал о своем положительном опыте в создании и продвижении собственной идеи, также посоветовал пользоваться правилом «10 000 часов» и рассказал, чем самозанятость отличается от бизнеса. По мнению Юрия, в человеке должна быть та самая «предпринимательская жилка», а если такого таланта нет, то его нужно развивать, как это делал он сам.

Присутствующие в формате живого общения узнавали интересующие их факты. Некоторые гости квартирника, работающие со спикерами в одной сфере, смогли задать конкретные вопросы и получить настоящую консультацию.

По мнению организаторов, специалистов бизнес-инкубатора «Дружба», формат IT-квартирника помогает гостям и спикерам погрузиться в домашнюю атмосферу, поделиться реальным опытом и помочь студентам отбросить страхи перед запуском своего проекта.

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