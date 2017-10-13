Первая в Томской области вышка для наблюдения за птицами появилась на Коларовских озерах

Томский Обзор / Фото: 13 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

Томские экологи установили первую в регионе вышку для наблюдения за птицами на Коларовских озерах, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на экологический центр «Стриж».

Металлическая вышка высотой около 3 м располагается у одного из озер у села Спасское в Томском районе. Рядом с вышкой установили стенды с информацией о животном мире данной территории и правилах поведения на ней.

По данным экологов, в этом месте обитает 158 видов птиц, в том числе 15, включенных в Красную книгу РФ и Томской области. Среди них — серый журавль, черный аист, чомга, большой кроншнеп.

«Сейчас в России набирает популярность бердвотчинг — наблюдение за птицами. Во многих заповедниках устанавливают специальные вышки, поэтому для удобства увлекающихся птицами мы решили также установить вышку», — сказал представитель центра.

Он отметил, что на Коларовские озера для наблюдения за птицами уже запланировано десять экскурсий для школьников.

В случае популярности вышки для наблюдения за птицами у жителей Томской области экологи намерены установить подобные конструкции и в других особо охраняемых природных территориях региона, добавили в экологическом центре.

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