Первая в Томской области вышка для наблюдения за птицами появилась на Коларовских озерах
Томские экологи установили первую в регионе вышку для наблюдения за птицами на Коларовских озерах, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на экологический центр «Стриж».
Металлическая вышка высотой около 3 м располагается у одного из озер у села Спасское в Томском районе. Рядом с вышкой установили стенды с информацией о животном мире данной территории и правилах поведения на ней.
По данным экологов, в этом месте обитает 158 видов птиц, в том числе 15, включенных в Красную книгу РФ и Томской области. Среди них — серый журавль, черный аист, чомга, большой кроншнеп.
«Сейчас в России набирает популярность бердвотчинг — наблюдение за птицами. Во многих заповедниках устанавливают специальные вышки, поэтому для удобства увлекающихся птицами мы решили также установить вышку», — сказал представитель центра.
Он отметил, что на Коларовские озера для наблюдения за птицами уже запланировано десять экскурсий для школьников.
В случае популярности вышки для наблюдения за птицами у жителей Томской области экологи намерены установить подобные конструкции и в других особо охраняемых природных территориях региона, добавили в экологическом центре.