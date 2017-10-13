В томском Академлицее вскрыли капсулу времени и открыли мемориальную доску Григория Псахье (ФОТО)

13 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Вчера, 12 октября, в томском Академическом лицее состоялось открытие мемориальной доски томского педагога Григория Псахье и торжественная церемония присвоения его имени лицею.

В рамках «Дня Академического лицея» также прошло посвящение первоклассников в лицеисты и вскрытие капсулы времени - послания будущим школьникам, оставленное более 30 лет назад. После его торжественного прочтения на место послания из прошлого было заложено новое послание потомкам. Предполагается, что его вскроют не ранее 2030 года.

В церемонии приняли участие сотрудники и учащиеся лицея, специалисты Института физики прочности и материаловедения СО РАН, которые и вскрывали хранилище, а также инициатор закладывания капсулы для потомков в 1980 году Валерий Горелов.

Фото: Вероника Белецкая

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