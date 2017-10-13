Мобильная связь вернулась в два отдаленных села Томской области

Томский Обзор / Фото: 13 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

В двух селах Томской области — Лукашкином Яре Александровского района и Громышовке Зырянского района — восстановили мобильную связь, сообщает пресс-служба обладминистрации.

После почти девятимесячного отсутствия более 600 жителей Лукашкина Яра и Громышовки снова пользуются сотовой связью. На днях томская компания «Теххоум», занимающаяся монтажом оборудования связи, установила в каждом из этих сел антенно-мачтовое сооружение высотой 30 метров с репитером GSM (усилителем сигналов сотовой связи).

На восстановление мобильной связи из областного бюджета сёла получили по 850 тысяч рублей. На монтаж антенно-мачтового сооружения уходит около двух дней. Кроме установки мачты, подрядчик также монтирует комплект для усиления сигнала связи и проводит пусконаладочные работы.

«До конца года по такому же принципу нам необходимо обеспечить сотовой связью еще восемь деревень пяти муниципальных образований, где ранее перестал работать стандарт CDMA-450 либо сигнал нестабильный и слабый. Губернатор сам контролирует график выполнения работ, все подрядчики это знают», — добавил замгубернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

На восстановление сотовой связи нового стандарта в населенных пунктах с численностью от 200 человек в 2016 году из регионального бюджета выделено 11 млн рублей, в 2017 году — еще 9,3 млн рублей. В 2017 году региональные власти планируют завершить работы по обеспечению сотовой связью в Четь-Конторке (Тегульдетский район), Дубровке (Зырянский район), Осиновке, Еловке, Ерестной (Кожевниковский район), Новольинке (Шегарский район), Гореловке и Обском (Чаинский район).

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