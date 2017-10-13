Межениновская птицефабрика представила новинки на выставке «Золотая осень» в Москве

13 октября 2017 / Партнерский материал

На минувшей неделе Межениновская птицефабрика в составе делегации Томской области представила свою продукцию на главном аграрном форуме страны — 9-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2017. Выставка проходила с 4 по 7 октября на территории ВДНХ в Москве.

Межениновская птицефабрика представила четыре новинки. Это три вида сырокопченых колбас: «Куриная деликатесная», «Сибирская рубленая» и «Пепперони». Еще одна новинка — варено-копченая колбаса «Московская», изготовленная по ГОСТу. Вся продукция появится на прилавках фирменных магазинов Межениновской птицефабрики в октябре.

«Гости выставки по достоинству оценили наши новинки. Отметили, что у наших колбас ярко-выраженный вкус и богатый аромат. Некоторые даже возвращались, чтобы еще раз продегустировать нашу продукцию. Значит, мы выбрали верную рецептуру», — поделилась бренд-менеджер Межениновской птицефабрики, Татьяна Серебрякова.

Помимо Межениновской птицефабрики на региональном стенде Томскую область представляли компании «Экофуд», «Кахети», «Сибирская ореховая компания, «ТПК Сибирские фитотехнологии», «ТПК САВА», «Нептун-Прод», «Томское пиво» и «ТД Новохим».

«Участие региона в выставке „Золотая осень“ становится традиционным. Главная характеристика, которая отражает эффективность работы экспозиции, — высокий интерес к томским продуктам и компаниям», — подчеркнул начальник областного департамента потребительского рынка Константин Чубенко.

Томский стенд на «Золотой осени» посетили глава Минсельхоза Александр Ткачев, депутат Государственной думы РФ Владимир Жириновский и другие представители бизнеса и федеральной власти.

«Участие в выставке „Золотая осень“ позволяет нам получить оценку нашей деятельности, подвести итоги, а также завести новые полезные знакомства. Здесь мы можем познакомиться с новыми технологиями и обменяться опытом с другими производителями», — поделилась Татьяна Серебрякова.

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