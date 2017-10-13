Ночью в Томске перекроют движение на Степановском переезде

Томский Обзор / Фото: 13 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

В ночь на субботу, 14 октября, в Томске будет ограничено движение автомобилей на Степановском железнодорожном переезде, сообщает пресс-служба мэрии.

Временное ограничение движения связно с ведением работ по замене резинокордового настила на Степановском железнодорожном переезде (79-й км). С закрытием одной полосы движение ограничат с 22.00 13 октября до 6.00 14 октября.

Томичей просят выбирать для движения другие пути.

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