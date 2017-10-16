«Томь» обыграла «Факел» на домашнем поле

Томский Обзор / Фото: 16 октября 2017 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

В минувшую субботу, 14 октября, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 18-го тура Первенства России по футболу в рамках которого «Томь» встречалась с воронежским «Факелом», сообщается на сайте томского клуба.

Первый и единственный гол во встрече на 32 минуте забил Анте Пульич после того как Анзор Саная отправил мяч в штангу. В результате матч закончился со счетом 1:0 в пользу томского клуба.

По итогам 18 туров «Томь» занимает 15 место в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч томская команда проведет в Волгограде, где встретится с местным ФК «Ротор-Волгоград».

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