На трассе под Томском иномарка съехала с дороги, врезалась в дерево и опрокинулась

Томский Обзор / Фото: 16 октября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 15 октября, на трассе Томск — Межениновка произошло ДТП в результате которого пострадал водитель иномарки, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 7.30 на 11 километре трассы. По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Корса», двигавшегося со стороны Межениновки в сторону Томска, не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в правый кювет, где наехал на дерево и опрокинулся.

В результате ДТП водитель госпитализирован. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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