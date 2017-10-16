На трассе под Томском иномарка съехала с дороги, врезалась в дерево и опрокинулась
16 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера утром, 15 октября, на трассе Томск — Межениновка произошло ДТП в результате которого пострадал водитель иномарки, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 7.30 на 11 километре трассы. По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Корса», двигавшегося со стороны Межениновки в сторону Томска, не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в правый кювет, где наехал на дерево и опрокинулся.
В результате ДТП водитель госпитализирован. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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