Утром пожарные эвакуировали 20 человек из горящего дома в Томске

16 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Сегодня утром, 16 октября, в Томске загорелся 5-этажный кирпичный дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в доме по ул.Полины Осипенко поступило в 5.27. К приезду пожарных был задымлен один из 8 подъездов дома. Сотрудники МЧС эвакуировали с верхних этажей 20 человек.

Возгорание удалось ликвидировать к 5.46. В результате в цокольном этаже в нежилом помещении 5 на 8 метров сгорели вещи. Общая площадь пожара составила 10 кв.метров.

Причина пожара устанавливается.

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