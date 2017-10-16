Межениновская птицефабрика представила новинки на выставке, посвященной Дню работников пищевой промышленности

16 октября 2017 / Партнерский материал / Фото: Межениновская птицефабрика

В минувшую субботу, 14 октября, в Томском театре драмы состоялось празднование Дня работников пищевой промышленности, гости которого могли попробовать продукцию местных предприятий.

Среди участников было много известных компаний, таких как «Межениновская птицефабрика», «Деревенское молочко», «Томское Пиво». Были также и молодые компании, представляющие свою продукцию в первый раз.

«Мы принимаем участие в выставке уже не первый год. Интересно наблюдать, как представляют себя другие компании, какие новые продукты они производят, что изменилось в их презентации в сравнении с прошлым годом», — поделился заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Виталий Пивоваров.

«В этом году мы решили удивить гостей нашими новинками: линейкой сырокопченых колбас, а также колбасой „Московской“ и колбасой вареной „Бутербродной“. В соответствии с этим, разработали две абсолютно разные концепции выставки: стол с сырокопченой продукцией, в основу оформления которого заложен стиль XVIII века, когда зародились классические рецепты изготовления этих колбасных изделий; и стол с колбасой „Бутербродной“ — народной колбасой для томичей, поэтому и оформление связано с узнаваемыми местами Томска», — рассказала руководитель службы маркетинга Ирина Паушкина.

В начале мероприятия делегация представителей Администрации Томской области во главе с вице-губернатором Андреем Кнорром ознакомились с презентациями томских пищевиков. Каждая компания пыталась максимально выделить свою продукцию: красивой выкладкой, интересной подачей и ярким оформлением.

Для гостей мероприятия была подготовлена концертная программа с торжественным награждением работников предприятий, внесших весомый вклад в развитие отрасли. По завершении концертной программы все гости праздника могли попробовать продукцию местных производителей, проголосовав за компанию, продукция и презентация которой им понравилась больше всего.

«Дегустация нашей продукции вызвала большой ажиотаж у гостей праздника. Мы только и успевали доставать подносы с нарезкой колбасы», — отметила ведущий специалист по продвижению Валерия Иванова.

По итогам дегустации также были определены победители конкурса «Народная марка». Новинки Межениновской птицефабрики были удостоены второго места — от звания победителя продукцию компании отделял всего один голос.

Фото: Межениновская птицефабрика

Тэги/темы: