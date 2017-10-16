Томские программисты решают проблему непрерывной трансляции в соцсетях

16 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Саша Прохорова

Группа томских программистов, объединившаяся под брендом Multicaster, разрабатывает ПО для одновременной трансляции видео и аудио в несколько социальных сетей без прерывания сигнала, сообщает региональный инновационный портал.

«Главным врагом для видеотрансляций является резкое снижение пропускной способности канала связи, в таком случае картинка и звук просто обрываются. В этот момент происходит отток пользователей, которые, скорее всего, не вернутся после возобновления трансляции. Наше приложение будет способно на лету определять скорость соединения и ширину канала и менять качество контента, чтобы картинка или звук не пропали», — говорит представитель Multicaster Алексей Козявкин.

Multicaster — это программный продукт, предназначенный для вещания видео и аудио в любые сети доставки контента, но основной приоритет — социальные сети. Его преимущество в том, что он обеспечивает трансляцию сразу в несколько социальных сетей на выбор пользователя. При этом он может выбрать приоритетную соцсеть: при ухудшении характеристик пропускного канала приложение автоматически снизит качество трансляции или выключит ее в менее значимых сетях, оставив картинку и звук на главной площадке. При равном приоритете качество видео снизится одинаково во всех сетях: перейдет, например, c HD на SD.

«Аудитория социальных сетей фрагментирована: те, кто сидят «ВКонтакте», например, редко заходят на Facebook и наоборот. У нас вещатель может выбрать площадку, где концентрируется его целевая аудитория, и отдать ей приоритет, чтобы в этой ветке трансляция не прерывалась ни в коем случае», — пояснил Алексей Козявкин.

В сентябре 2017 года томичи получили грант от Фонда содействия инновациям в размере двух миллионов рублей, который они планируют потратить на финальную упаковку продукта. Прототип программы сейчас проходит тестирование у потенциального пользователя.

«Аналогичные продукты предлагают некоторые зарубежные компании, но они могут вещать только в одну социальную сеть, либо представляют собой профессиональные многофункциональные решения, недоступные обычным пользователям», — отметил также представитель Multicaster.

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