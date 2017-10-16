В этом году томичи называли детей Гекторами, Славянами и Отрадами

Томский Обзор / Фото: 16 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

С начала года в Томской области родились более 9,5 тыс. детей. Больше всего актов рождения пришлось на август — 1 260, сообщает пресс-служба обладминистрации

В числе новорожденных 4 791 мальчик, 4 664 девочки, 114 двоен и одна тройня. Первенцами стали 3 816 малышей, 3 575 — вторыми, 2 052 — третьими и более. При этом рождаемость в Томской области по-прежнему превышает смертность — 9 501 акт против 9 247.

В пятерке самых популярных имен среди новорожденных мальчиков стали Александр — 260, Артем — 255, Дмитрий — 207, Иван — 194 и Михаил — 173. Среди девочек София /Софья — 281, Виктория — 193, Мария — 183, Екатерина — 176 и Дарья — 175. Среди редких имен, выбранных родителями, — Гектор, Ермолай, Игнатий, Сафрон, Остап, Аполлинария, Златослава, Ефросиния, Славяна и Отрада.

Также в январе-сентябре жители Томской области почти в два раза чаще женились, чем разводились — 6 419 актов против 3 378. Самым популярным у молодоженов стал июль — в этот летний месяц свадьбу сыграли 1369 пар. Для 4 443 мужчин и 4 354 женщин брак стал первым. Больше всего бракосочетаний зарегистрировано в Томске — 4 656, в других городах и районах области — 1763, в том числе 67 — в исправительных учреждениях.

С участием иностранных граждан зарегистрировано 435 браков. Больше всего — с гражданами ближнего зарубежья: 202 — Казахстана, 52 — Азербайджана, 44 — Кыргызстана, 37 — Узбекистана, 36 — Украины, 16 — Таджикистана, 11 — Армении, 7 — Грузии, 6 — Беларуси, 3 — Туркменистана и 2 — Молдовы. Еще 19 браков заключено в Томской области с гражданами дальнего зарубежья: 4 — Германии, 3 — США, по два — Италии и Кореи, по одному — Индии, Ирана, Турции, Нигерии, Сирии, Египта, Бахрейна и Мьянмы.

Тэги/темы: