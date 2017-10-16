Томские ученые создадут первые российские ультразвуковые хирургические инструменты

16 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Радиофизики Томского госуниверситета разработают алгоритмы управления ультразвуковым сигналом для хирургических инструментов – скальпелей, ножей и пил, сообщает пресс-служба вуза.

«Cегодня в России нет отечественного производства ультразвуковых хирургических комплексов, и мы полностью зависим от иностранных приборов, которые заметно подорожали. В связи с этим появилась потребность в недорогих отечественных разработках», – отмечает руководитель проекта, профессор ТГУ Дмитрий Суханов.

В ультразвуковой хирургии используют инструменты, режущий край которых непрерывно колеблется с частотой от 10 до 100 кГц и амплитудой 5-50 мкм. Колебания уменьшают трение между тканями и лезвием, и операция становится более безопасной – уменьшается кровопотеря, происходит ускоренное заживление. При помощи аппаратов с наложенным на них ультразвуком можно «склеивать» сосуды, удалять тромбы, удалять катаракту глаза и производить другие оперативные действия.

«Мы рассчитаем и смоделируем акустические процессы для ультразвуковых хирургических инструментов, разработаем волноводы, а также алгоритмы управления ультразвуковым сигналом для адаптации к различным режимам работы. Наша работа поможет повысить КПД инструментов, снизить их себестоимость и сделать применение более удобным для хирурга», – говорит Дмитрий Суханов.

По словам генерального директора «НИКОР» Алексея Киселева, проведенные ими маркетинговые исследования показали, что у данной технологии есть большой потенциал.

«Сейчас существуют зарубежные аналоги ультразвуковых хирургических комплексов, но они не совершенны в плане эффективности – потребляют много энергии, а также перегреваются в руках хирурга. Мы планируем исправить эти недочеты, и созданный продукт будет вне конкуренции на рынке России и ближнего зарубежья», – говорит Алексей Киселев.

ТГУ и «НИКОР» подписали договор о совместной работе над этим проектом, он был поддержан Минобрнауки.

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