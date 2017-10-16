Томские полицейские задержали грабителя, напавшего на почтовое отделение

Томский Обзор / Фото: 16 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на почтовое отделение в селе Зональная станция, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Им оказался 32-летний мужчина, ранее судимый за имущественные преступления. Сейчас подозреваемый находится под арестом. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой». Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

Напомним, нападение произошло на минувшей неделе. Злоумышленник в темных очках и маске вошел в отделение и распылил газ из баллончика в лицо одной из сотрудниц учреждения. После этого он вырвал латок из кассового аппарата и попытался скрыться, однако, ему помешала коллега пострадавшей. Она ударила по лотку и ёмкость с деньгами упала на пол. Грабителю удалось собрать около 15 тыс. рублей и скрыться на автомобиле, который он оставил у входа в здание.

В результате происшествия никто из сотрудников и клиентов почтового отделения не пострадал, а офис продолжил работу в штатном режиме.

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