В Томской области тестируют новую систему экстренных вызовов

16 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В Томской области начались предварительные испытания системы 112. Перед стартом опытной эксплуатации в центре обработки вызовов специалисты приступили к настройке программного обеспечения системы, технической проверке рабочих мест операторов, серверного оборудования, каналов связи.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, центр обработки вызовов в областном центре обеспечен всем необходимым оборудованием. Пока на звонки по номеру 112 отвечает робот-автоответчик, который предлагает перевести телефон в тоновый режим и выбрать с помощью цифр, в какую из экстренных служб необходимо перевести звонок.

Опытная эксплуатация системы запланирована на конец года. С этого момента с позвонившими уже будут разговаривать операторы. Они помогут сориентироваться в экстренной ситуации и направят необходимую помощь.

Предполагается, что госиспытания система начнет проходить в следующем году, после чего единый номер для вызова экстренных служб 112 заработает в полную мощность на всей территории Томской области.

Тэги/темы: