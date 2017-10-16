Томичка стала чемпионкой мира по прибрежной гребле

Томский Обзор / Фото: 16 октября 2017 // Фото: Depms.ru

Российский экипаж, в составе которого выступала томская спортсменка Ольга Халалеева, одержал победу на чемпионате мира по прибрежной гребле, который прошел во французском Тонон-ле-Бене на прошлой неделе, сообщается на сайте департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Томичка вместе с Юлией Волгиной из Санкт-Петербурга выступали в классе женских парных двоек. Всего в этом классе были заявлены 35 команд, в том числе из Дании, Чехии, Франции, Греции и Великобритании.

В итоге первое место на чемпионате занял российский экипаж. Они финишировали с результатом 28:49:78. Вторыми стали француженки (29:16:14), третье место – у спортсменок из Испании (30:00:07). Соревнования проходили на Женевском озере.

«В гребном спорте есть олимпийские и неолимпийские виды программ, чемпионат проходил именно по прибрежной гребле, которая относится к неолимпийским видам. Это высший уровень соревнований по этому виду спорта в мире. Здесь у спортсменов более тяжелые и устойчивые лодки. И первое место в мире – за томской спортсменкой, воспитанницей бригады тренеров кафедры спортивного совершенствования (СПС) ТУСУРа и Томской областной спортивной школы олимпийского резерва», — отметил заслуженный тренер РСФСР, заведующий кафедрой СПС ТУСУР, профессор Анатолий Иванов.

Ольга Халалеева - шестикратная чемпионка России по академической гребле, чемпионка России по прибрежной гребле, обладательница Кубка России, лауреат областного конкурса "Спортивная элита", мастер спорта и действующий член сборной России по академической гребле. В настоящее время является старшим лаборантом кафедры СПС ТУСУР и аспирантом гуманитарного факультета ТУСУР. Тренеры Ольги Халалеевой - Лидия Ранцева (ТО СШОР) и Анатолий Иванов (кафедра СПС ТУСУР).

На фотографиях внизу: Ольга Халалеева (справа) и Юлия Волгина (слева), на второй фотографии - церемония награждения, Юлия и Ольга - в центре.

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