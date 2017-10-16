Томская IT-компания представила Томскую область на выставке в Дубае

Томский Обзор / Фото: 16 октября 2017 // Фото: Inotomsk.ru

Томская компания SibEDGE вошла в состав делегации Российского экспортного центра в числе 25 компаний IT-сферы для участия в международной выставке 37th GITEX Technology Week, которая прошла в Дубае, сообщает региональный инновационный портал со ссылкой на директора компании Александра Калинина.

«Нашей задачей было изучение рынка GULF в регионе и, конечно, поиск потенциальных партнеров и заказчиков в сфере разработки решений для нефтегазовой и логистической отраслей, которые доминируют на этом рынке и в которых мы имеем очень серьезные наработки», — уточнил Александр Калинин.

На выставке руководство SibEDGE провело встречи с крупнейшими IT-интеграторами Alpha Data и ITQAN, холдингом AFHAD, представителями департамента электричества и воды Дубаев, который является одним из самых крупных заказчиков IT-решений в регионе, а также рядом других компаний.

Параллельно специалисты SibEDGE изучали опыт реализации концепции Global Smart Cities, которая была одной из ключевых тем выставки GITEX. Удалось установить деловые контакты с представителями программы Dubai Expo 2020, Ассоциацией экспорта высокотехнологичной безопасности и RITE (Russian Information Technology Export), которые занимаются развитием экспорта российских технологий построения умных городов, а также реализуют соответствующие проекты в России.

37th GITEX Technology Week — это одна из самых крупных и авторитетных мировых выставок последних достижений в области информационных и коммуникационных технологий. Выставка проходила с 8 по 12 октября в крупнейшем выставочном центре Dubai World Trade Centre и собрала более 150 тысяч посетителей и 4 500 компаний из 97 стран мира.

Об истории компании SibEDGE можно прочитать в нашем материале.

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