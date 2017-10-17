ТГУ улучшил поднялся в рейтинге QS

17 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Томский госуниверситет занял 11 строчку рейтинга лучших вузов развивающейся Европы и Центральной Азии за 2017 год – QS University Rankings: Emerging Europe & Central Asia (QS EECA). Таким образом вуз улучшим свой прошлогодний результат на 9 позиций, сообщает пресс-служба ТГУ.

Рейтинг QS EECA составлен на основе научной репутации и репутации вуза среди работодателей, учитывает соотношение числа студентов и преподавателей, долю зарубежных преподавателей, иностранных студентов и сотрудников с ученой степенью. Также эксперты QS оценивают эффективность интернет-площадок вуза, число опубликованных статей на одного преподавателя и цитируемость научных результатов.

«Международные эксперты оценили огромное количество изменений: создание новой образовательной среды, инновационно активные проекты, эксперименты с электронным обучением, междисциплинарные образовательные программы с зарубежными партнерами. Это все привлекает и новых зарубежных студентов, и вызывает позитивный отклик у компаний, что и нашло отражение в рейтинге – наша репутация у работодателей заметно подросла», – сказал ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Ректор также отметил, что для ТГУ принципиальным моментом остается сохранение традиций университета, индивидуальный подход к обучению и высокая роль научной деятельности. При этом университет делает ставку на сложные междисциплинарные проекты, в которых происходит перефокусировка вузовской жизни: сюда входит работа с репутацией университета, увеличение цитируемости, рост количества публикаций в научных журналах, вхождение в международные коллаборации.

В рейтинге всех мировых вузов QS World University Rankings Томский государственный университет находится на 323 месте, а в рейтинге стран БРИКС занимает 43 строчку (QS BRICS). Кроме того, в предметном рейтинге QS Ranking by Subject отмечены сильные позиции ТГУ в Искусстве и гуманитарных науках (328 место), и Естественных науках (группа 401–450). Также по данным предметного рейтинга, ТГУ вошел в число 250 лучших вузов мира предметной области «Физика и астрономия», в число 300 лучших вузов по «Современным языкам» и в число 500 лучших вузов мира по направлению «Химия».

В свою очередь Томский политех занял 40 место в рейтинге QS University Rankings: Emerging Europe & Central Asia, поднявшись на 5 позиций.

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