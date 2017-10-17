С начала года Томская область сократила добычу нефти на 5%, газа - увеличила на 6%

Томский Обзор / Фото: 17 октября 2017 // Фото: Владимир Дударев

Недропользователи Томской области по итогам января—сентября 2017 года снизили добычу нефти на 5% относительно показателя за аналогичный период прошлого года, добыча газа выросла на 6%, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя председателя регионального комитета по недропользованию Игоря Иванюка.

«Согласно данным, предоставляемым нефтегазодобывающими организациями, добыча нефти в Томской области за 9 месяцев 2017 года составила 7,466 млн тонн. Данный показатель на 5% отстает от уровня прошлого года», — сказал Игорь Иванюк.

По его словам, на снижение повлияли показатели основных недропользователей — ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Томскгазпром», которые снизили прирост добычи от ввода новых скважин. Кроме того, ряд компаний допустил падение пластового давления, рост обводненности продукции скважин и прекращение эксплуатационного бурения.

«Большая часть месторождений, на которых работают предприятия, находится в поздней стадии разработки, удержание добычи на достигнутом уровне для компаний является серьезным производственным результатом. Вовлекаемые в разработку запасы углеводородного сырья не позволяют компенсировать сокращение добычи вследствие выработки высокопродуктивных зон», — пояснил зампредседателя комитета.

Добыча газа составила 4,034 млрд кубометров. «Положительная динамика отмечается по добыче природного газа «Томскгазпромом» на Мыльджинском месторождении за счет изменения режима работы скважин и ввода новых скважин на Останинском месторождении. Увеличение добычи попутного газа из газовой шапки наблюдается на Лугинецком и Северном месторождениях «Томскнефти», — добавил Игорь Иванюк.

Добыча газового конденсата в регионе за шесть месяцев выросла на 16% — до 303,4 тыс. тонн.

Как сообщалось, согласно прогнозу социально-экономического развития области, власти Томской области ожидают в 2017 году дальнейшего спада добычи нефти. По итогам года добыча нефти и газового конденсата ожидается суммарно на уровне 10,75 млн тонн — это на 2,3% ниже показателя 2016 года. В 2016 году сокращение составило 2,7%. Продолжающееся с 2013 года падение добычи нефти обусловлено «выработкой высокопродуктивных зон и естественным истощением нефтяных месторождений».

Вместе с тем, после спада в 2016 году в Томской области ожидается рост добычи газа — на 3,6%, до 5,62 млрд куб. м. Однако объемы добычи, хоть и окажутся выше уровня 2014 года (5,4 млрд куб. м), все же не достигнут показателя рекордного 2015 года (5,71 млрд куб. м).

Тэги/темы: