В Томском политехе нашли картину начала прошлого века

Томский Обзор / Фото: 17 октября 2017 // Фото: News.tpu.ru

В Томском политехническом университете найдена картина, написанная Алексеем Вейнбергом, старшим сыном известного во всем мире ученого, профессора ТПУ Бориса Вейнберга, чьи идеи сейчас воплощает в жизнь Илон Маск.

Как отмечают в пресс-службе вуза, сотрудница Музейного комплекса ТПУ Мария Никольская узнала о картине из биографической книги о Борисе Вейнберге. Автор книги — внучка ученого Галя Островская — упоминает в ней, что картина с начала 1980-х годов находится в Томском политехе, она довольно большого размера, изображены на ней корпуса вуза и написана она маслом. Это все, что было известно музейным работникам перед тем, как они приступили к поискам.

Как рассказала директор комплекса музеев ТПУ Лидия Лозовая, первым делом музейщики обошли все корпуса ТПУ и опросили его старожилов. К поискам активно присоединились сотрудники Научно-технической библиотеки. Именно там, в читальном зале, политехники обратили внимание на картину без авторской подписи с видом физического и химического корпусов Технологического института (сейчас это корпуса №2 и №3), Троицкого кафедрального собора и Михайловской больницы (сейчас — поликлиника №1).

«С датировкой картины возник вопрос. Во-первых, на физическом корпусе не был изображен императорский вензель. Это означало, что нарисована она была уже после Октябрьской революции 1917 года, когда вензель был снят. При этом Троицкий кафедральный собор с небесно-синими куполами, изображенный в дальней перспективе, ограничил верхнюю временную границу — 1934 год. Более точно датировать работу получилось благодаря зданию Михайловской больницы, построенному из красного кирпича в 1917 году, из-за революционных событий его так и не отделали», — рассказывает Лидия Лозовая.

Внучка Бориса Вейнберга подтвердила, что автор картины — Алексей Вейнберг. Алексей трагически погиб в возрасте 18 лет в северной экспедиции осенью 1919 года. Значит, написана картина была либо летом 1918, либо летом 1919 года.

«Одна из множества тайн Томского политеха приоткрыта. Картина, которая почти 40 лет провисела в читальном зале библиотеки ТПУ безымянной, обрела авторство и окутана теперь историей знаменитой семьи Вейнбергов. Картина будет интересна любому томичу, потому что на ней запечатлена реальность нашего города столетней давности. Пока найдена только одна работа юного художника, судьбу остального наследия предстоит выяснить», — отмечает Лидия Лозовая.

Борис Вейнберг — профессор Томского технологического института с 1909 по 1924 годы. По его проекту в антимагнитной лаборатории вуза была собрана первая в мире модель безрельсовой дороги на воздушной подушке, и именно эти идеи сейчас пробует претворить в жизнь Илон Маск, предложивший идею пятого вида транспорта под названием «Гиперпетля», где пассажиры перемещаются в капсулах по трубе почти со скоростью звука. Алексей Вейнберг — старший сын Бориса Петровича Вейнберга, талантливый юный художник, автор около 2000 работ. В память об Алексее после его гибели родители организовали посмертную выставку его работ, о которой писали томские газеты.

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