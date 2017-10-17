В Томской области перевыполнили план по посадкам леса

17 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

Томская область на 68% перевыполнила план по искусственному лесовосстановлению. Посадки леса, охватившая все районы региона, выполнены на площади 1,1 тысячи гектаров, что составляет 168 % годового плана.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в лесах еще продолжаются работы по естественному возобновлению лесов, включающие рубку с сохранением подроста, уход за ним, минерализацию почвы, а также агротехнический уход за посадками прошлых лет.

Впервые на арендованных площадях в Томском, Кожевниковском, Шегарском и Тегульдетском районах высажены 200 тысяч саженцев сосны с закрытой корневой системой (ЗКС) на площади около 100 га.

Опыт использования саженцев с ЗКС — они отличаются лучшей приживаемостью и более коротким периодом адаптации — планируется распространить на всю территорию Томской области, увеличив к 2019 году количество такого посадочного материала до 1,5 миллиона штук. Кроме того, саженцы с закрытой корневой системой будут использоваться для восстановления припоселковых кедровников.

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