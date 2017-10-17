Суд оштрафовал директора томского УК, по вине которого под тяжестью снега обрушилась кровля дома

Томский Обзор / Фото: 17 октября 2017 // Фото: Prokuratura.tomsk.gov.ru

Асиновский городской суд Томской области оштрафовал на 10 тыс. рублей директора управляющей компании (УК) «Гарант-Сервис» за обрушение кровли дома из-за неубранного снега, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«В январе 2017 года прокуратура предупредила директора УК о необходимости очистить кровлю домов, находящихся под управлением компании, но руководитель проигнорировал требование, в результате чего 23 февраля обрушилась кровля дома № 35 по улице АВПУ (Асиновское военно-пехотное училище — прим.ред.) в Асино», — говорится в пресс-релизе.

По данному факту следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В процессе расследования директор УК признал вину в полном объеме и за свой счет восстановил кровлю дома.

В связи с возмещением ущерба и положительной характеристики обвиняемого суд освободил руководителя УК от уголовного наказания, заменив его штрафом.

Прошедшей зимой в Томской области произошло несколько обрушений кровель жилых домов и учреждений. В связи с этим должностные лица управляющих компаний, обслуживающих эти дома, и замдиректора школы в селе Богашево стали фигурантами уголовных дел о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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