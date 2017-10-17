В конце октября в Томске пройдет ночной хакатон

Томский Обзор / Фото: 17 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

На территории томской ОЭЗ (пр.Развития, 3) пройдет II региональный конкурс «Открытые данные Томской области» организованный в формате хакатона, сообщает пресс-служба обладминистрации

Конкурс будет проходить 28-29 октября. Для участия в хакатоне приглашаются студенты вузов, профессиональные разработчики (в том числе IT-компании города). Форма участия — индивидуально или в команде (до 5 человек). Конкурс проходит в трех номинациях: «Лучшее приложение/сервис на основе открытых данных», «Лучшая визуализация открытых данных», «Лучшее социальное приложение». Победителей ждут дипломы, кубки и подарочные сертификаты на приобретение электронной техники.

Практическим результатом конкурса станут социально значимые клиентоориентированные приложения или сервисы на основе открытых данных.

Подать заявку на участие и ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте до 27 октября.

Мероприятие станет отборочным этапом III Всероссийского конкурса «Открытые данные Российской Федерации», который организует Открытое правительство в партнерстве с Минэкономразвития России.

Хакатон — форум разработчиков, участники которого сообща работают над решением какой-либо проблемы. Открытые данные — информация, созданная государственными органами либо поступившая в них, которая подлежит размещению в сети Интернет в формате, обеспечивающим ее автоматическую обработку, и может свободно использоваться в любых законных целях.

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