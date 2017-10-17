«Ростелеком» в Томске выступил партнером Дня первокурсников

17 октября 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» в Томске выступил официальным партнером мероприятий, посвященных Дню первокурсника: студенческие вечеринки «Сахар» проходили с 5 по 15 октября в ночном клубе «Театро».

В течение шести дней студенты томских вузов веселились, участвовали в конкурсах, боролись за призы от компании-партнера. За самое оригинальное фото, выложенное в Инстаграм с хэштегом #saharvteatro, оператор подарил новоиспеченным студентам портативные наушники, селфи-палки, термо-кружки и так далее. Вечеринки посетило порядка четырех тысяч человек. Со слов организаторов праздника корпорации «TAKNADO» наиболее активными были студенты томского политехнического университета.

«Данный проект в Томске был реализован впервые. Отмечу, что мы получили много положительных отзывов от студентов. Выражаю благодарность компании „Ростелеком“ за совместную эффективную работу. Мы надеемся продолжать сотрудничество в дальнейшем», — сказал директор корпорации «TAKNADO» Илья Ключников.

«Ростелеком», как высокотехнологичная компания, заинтересована в высококвалифицированных кадрах и вносит свой вклад в их подготовку. Компания активно участвует в образовательных проектах вузов, помогает в организации и проведении различных студенческих спортивных и культурных мероприятий. Томск — студенческий город, мы не смогли остаться в стороне от Дня первокурсника, который по традиции является наиболее запоминающимся праздником студенчества», — прокомментировал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

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