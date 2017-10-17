Дегустация новинок от Межениновской птицефабрики ждет томичей на выставке-ярмарке «Золотая осень»

17 октября 2017 / Партнерский материал

Межениновская птицефабрика примет участие в 19-й межрегиональной выставке-ярмарке «Золотая осень. Урожай — 2017», которая пройдет на этой неделе в Томске. Компания представит томичам свои новинки и хорошо знакомую продукцию.

В течение трех дней посетители выставки смогут не только ближе познакомиться с продукцией, но и продегустировать ее. В этом году компания делает акцент на новинках. В частности, гости выставки смогут попробовать варено-копченую колбасу «Московская» и сырокопченые колбасы «Куриную», «Сибирскую», «Пепперони» и «Праздничную». Также гостям выставки предложат уже знакомые сервелат «Европейский», колбаски «Егерьские» и вареную колбасу «Российскую».

Рядом со стендом с продукцией будет установлена яркая фотозона с осенним пейзажем, где все желающие смогут сделать фотографии на память.

Агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая осень. Урожай — 2017» пройдет в Томске с 19 по 21 октября во Дворце зрелищ и спорта. В этом году заявки на участие подали порядка 170 экспонентов не только из Томской, но также из Кемеровской и Новосибирской области и Москвы. Свою продукцию, как в павильонах, так и на площадке перед Дворцом зрелищ и спорта, презентуют крупнейшие поставщики сельхозтехники и оборудования Сибири, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, консалтинговые, научные, образовательные и финансовые учреждения.

Организаторами 19-й выставки-ярмарки «Золотая осень. Урожай — 2017» выступают администрация Томской области и региональный департамент по социально-экономическому развитию села.

Фото предоставлено Межениновской птицефабрикой.



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