В Томске создают симулятор для отработки ЧС на нефтеперерабатывающем заводе

17 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

Томская компания SibEDGE разрабатывает симулятор для нефтеперерабатывающего предприятия для обучения сотрудников и отработки чрезвычайных ситуаций, сообщает региональный инновационный портал.

«Учебный модуль имитирует работу реальной технологической установки на заводе. На компьютере устанавливается SCADA-система, аналогичная используемой на производстве, у пользователя есть полное ощущение, что он работает на реальной установке. Отдельная система эмулирует технологический процесс, параметры которого можно изменять», — рассказывает руководитель проекта Олег Алеутдинов.

Одновременно на симуляторе может тренироваться неограниченное число пользователей. Инструктор со своего рабочего места по ходу обучения имеет возможность моделировать нестандартное поведение установки, приближать условия к экстремальным и смотреть, как реагирует каждый конечный оператор. Таким образом, ученики отрабатывают навыки работы как в штатном режиме, так и во внештатных ситуациях.

«Симулятор делается для конкретного заказчика, конкретного производства и конкретной технологической установки. Такие комплексы — штучный товар, потому что нет двух заводов с абсолютно идентичными процессами. Система устанавливается в специально оборудованном учебном классе, для нее нужны достаточно высокие вычислительные мощности», — говорит Олег Алеутдинов.

Внедрение проекта намечено на 2018 год.

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