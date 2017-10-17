Рыбак запутался в сетях и утонул в Томской области

17 октября 2017 / Томский Обзор

Житель Колпашевского района Томской области погиб на рыбалке, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы районной администрации.

«Поступило сообщение о том, что на озере у микрорайона НГСС (Нефтегазспецстрой — прим.ред.) города Колпашево утонул мужчина. Причиной смерти является нарушение правил безопасности на водных объектах — рыбак не имел спасательного жилета и запутался в сетях», — говорится в сообщении.

В пресс-службе следственного управления СКР по Томской области агентству «Интерфакс-Сибирь» сообщили, что по данному факту ведомство проведет доследственную проверку при поступлении материалов из полиции.

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