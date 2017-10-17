Томичей научат готовить овощные бургеры и овощные салаты

Томский Обзор / Фото: 17 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

Шеф-повара ведущих предприятий общепита Томска поделятся секретами мастерства на межрегиональной агропромышленной выставке-ярмарке «Золотая осень. Урожай-2017», которая будет работать во Дворце зрелищ и спорта с 19 по 21 октября.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в пятницу, 20 октября, гостей выставки встретит шеф-повар столовой администрации Томской области Денис Сергунин с мастер-классом по художественной резке овощей (карвингу) «Осенний букет».

В этот же день пройдет мастер-класс по приготовлению авторских блюд от шеф-повара «Строганина-бар» Ильи Каретина. Он поделится с коллегами рецептами фирменного «Осеннего салата с копченой рыбкой и медовой тыквой» и «Утки с сибирским гарниром и брусничным соусом».

В субботу, 21 октября, на выставке будет работать шеф-повар мясной лавки «Толстый край» Павел Осадчий с мастер-классом по приготовлению овощных осенних бургеров с баклажанами, томатами и капустой.

У посетителей будет возможность не только научиться тонкостям кулинарного мастерства, но и продегустировать предложенные шеф-поварами блюда.

Выставка-ярмарка «Золотая осень. Урожай-2017» примет рекордное число экспонентов — свыше 170 участников из Москвы, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей. Свою продукцию презентуют крупнейшие поставщики сельхозтехники и оборудования Сибири, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, консалтинговые, научные, образовательные и финансовые учреждения.

Тэги/темы: