Томичей приглашают на дискуссии о перспективах развития современного искусства

17 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В конце недели, 20-21 октября, в Томске пройдут творческие встречи-дискуссии с Лукией Муриной «Перспективы развития современного регионального искусства», сообщают в Сибирском Центре современного искусства.

Встречи посвящены особенностям развития современного сибирского и томского искусства. Во время творческих встреч Лукия Мурина расскажет об основных тенденциях и направлениях в искусстве Сибири 2010-х годов. Познакомит с крупными выставочными и персональными проектами, художественными акциями и кураторскими проектами. Представит творчество ведущих молодых художников региона в авторской трактовке. Встреча 20 октября будет посвящена сибирскому искусству, 21 октября - томскому.

Лукия Мурина – художник, искусствовед, куратор. Автор публикаций о современном искусстве Сибири. Один из организаторов значимых проектов, выставок и художественных акций, таких как «Регион 70», «Место для искусства», «Сжечь нельзя сохранить», «Индустриальная реальность. Маленькие виды большой страны» и др. Приоритет деятельности – изучение искусства Сибири.

Встречи будут проходить в Сибирском филиале ГЦСИ (пер.Нахановича, 3а) в 18.30. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

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