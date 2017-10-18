Томским автомобилистам рекомендуют поставить зимнюю резину

Томский Обзор / Фото: 18 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

В связи с прогнозируемым понижением температуры воздуха и осадками в виде дождя и мокрого снега мэрия Томска и сотрудники ГИБДД напоминают автомобилистам о необходимости установки зимних шин.

Как передает пресс-служба обладминистрации, установка зимних шин улучшает сцепление с дорогой и сокращает тормозной путь, что прямым образом влияет на безопасность движения.

«Водителям стоит учитывать, что манера вождения в зимний период значительно отличается от теплого времени года. Томичам необходимо помнить о более длинном пути торможения автомобиля, а также недопустимости резких торможений и перестроений», - отметил заместитель мэра Томска по безопасности Евгений Суриков.

Автомобилистов также просят воздержаться от дальних поездок или, если это невозможно, воспользоваться общественным транспортом в период возникновения гололеда. Водителям напоминают о необходимости выбирать правильный скоростной режим, если идет снег или дождь. Пешеходам следует быть предельно осторожными при переходе проезжей части и на остановках.

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