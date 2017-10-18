Почти 70 рекламных щитов демонтируют в Томске до конца года

Томский Обзор / Фото: 18 октября 2017 // Фото: Admin.tomsk.ru

Распоряжением администрации города 77 рекламных объектов с размещенной на них рекламой внесены в список подлежащих демонтажу.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, объекты либо установлены без необходимого разрешения и выявлены в ходе регулярных рейдов, либо имеют истекшие сроки по договорам размещения.

«Безусловно, реклама необходима томскому бизнесу для развития и привлечения клиентов. Но вся эта деятельность должна быть упорядочена так, чтобы наружная реклама была уместна в контексте городского пространства», - подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн.

Всего с учетом новых адресов, за весь 2017 год в Томске планируется снести 339 рекламных конструкций. 262 из них уже демонтированы – самостоятельно владельцами или за счет бюджетных средств. Отметим, что во втором случае затраты на снос, хранение и утилизацию также возмещает владелец рекламного средства.

Из 77 объектов, которые будут демонтированы до конца года, 69 – это рекламные щиты формата 6*3 метра. Кроме того, это два сити-пилона 1,2*1,8 метра, светодинамический экран на фасаде здания по Иркутскому тракту, 65/14, и пять конструкций индивидуального формата.

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