Томский политех стал вторым российским вузом в рейтинге Times Higher Education

Томский Обзор / Фото: 18 октября 2017 // Фото: News.tpu.ru

Агентство Times Higher Education опубликовало предметный рейтинг Engineering аnd technology — «Инжиниринг и технологии». Томский политех занял высокую позицию в общем рейтинге, войдя в группу 151-175, а среди российских вузов стал вторым, уступив только Московскому государственному университету имени М.В. Ломоносова.

Как передает пресс-служба вуза, эксперты предметного рейтинга оценивали учебную среду вузов, объем научных исследований и доход от них, публикационную активность, развитие международного сотрудничества. Рейтинг включает в себя широкий спектр узких предметных областей: общая инженерия, электротехника и электроника, машиностроение и аэрокосмическая инженерия, гражданское строительство и химическая инженерия.

«ТПУ впервые вошел в предметный рейтинг THE в области инженерного дела и технологий (Engineering and technology), заняв позицию, близкую к топ-100. Из российских университетов выше нас только МГУ. Предметная область Engineering and technology для нас базовая, системообразующая, ведь в ней оцениваются достижения и показатели по тем дисциплинам, в которых Томский политех имеет солидные научные заделы и традиционно является лидером. Это общие инженерные науки, электротехника и электроника, авиационно-космическая техника и машиностроение, химические технологии. Результаты предметного рейтинга THE свидетельствуют о том, что за последние годы томские политехники прилично прибавили в исследовательской активности в этих направлениях. Стало больше заметных публикаций в авторитетных научных изданиях, выросла международная известность наших ученых, увеличилось число совместных проектов с ведущими исследовательскими центрами мира», — отметил ректор вуза Пётр Чубик, комментируя результаты рейтинга.

Также вошедший в рейтинг Томский госуниверситет занял 251-300 позиции.

«В этом году THE World University Rankings for Engineering and Technology subjects значительно расширил количество топ-университетов – с 100 до 500. И если в прошлом году в этот рейтинг не попал ни один российский университет, то сейчас в нем 10 вузов. ТГУ занял 3-4 место, он в группе 251-300 вместе с МФТИ. Мы продемонстрировали высокие показатели по цитированию, академической репутации и репутации преподавателей», – приводит пресс-служба вуза слова директора информационно-аналитического центра ТГУ Ирины Жолобовой.

Британский журнал Times Higher Education ежегодно публикует один из трех самых престижных мировых рейтингов вузов (наряду с рейтингами QS World University Rankings и Academic Ranking of World Universities).

Также агентство публикует предметные рейтинги: Arts & humanities, Education, Law, Business & Economics, Clinical, pre-clinical & health, Computer Science, Engineering & technology, Life sciences, Physical sciences, Social sciences.

