Томичам предлагают принять участие в Декаде благотворительности

Команда АНО «Партнеры по радости» предлагает томичам поучаствовать в Декаде благотворительности и помочь детям, находящимся на лечение в больницах Томска.

Как сообщают в организации, для этого с 1 по 10 ноября необходимо собрать группу (не менее 5 человек), выбрать любой день и время с 1 по 10 ноября с 9:00 до 21:00, и записаться, позвонив по телефону 8-952-889-1480 или написав в официальных пабликах в социальных сетях. Стоимость творческого занятия — от 150 рублей (за человека). Вырученные средства пойдут на реализацию социальных проектов АНО «Партнеры по радости».

Подготовлены интересные игровые программ для воспитанников детского сада, мастер-классы для активных школьников, креативных студентов, дружных семей и позитивных коллективов.

«Это возможность для тех, кто не хочет оставаться в стороне от социальной жизни города, кто хочет помогать, кто в силу разных причин не может присоединиться к нашей команде и регулярно выходить в детские больницы в качестве волонтера», — добавила руководитель социальных проектов АНО «Партнеры по радости» Мария Нисова.

Следить за новостями Декады благотворительности можно в официальных сообществах «Партнеров по радости» во ВКонтакте, Facebook и Instagram.

Напомним, АНО «Партнёры по радости» - автономная некоммерческая организация, оказывающая услуги по социально-культурной реабилитации детей, находящихся на лечении в больнице и дома, и продвигающая в практику детских больниц игровые методы реабилитации. С 2011 года на территории Томска и Сибири организацией было реализовано более 10 проектов и сотни социальных акций и мероприятий.

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