Вместо ОДН в Томской области хотят ввести автоматические системы учета

Томский Обзор / Фото: 18 октября 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

Новый вид работ будет включен в перечень услуг по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых региональным фондом капитального ремонта. Речь идет об установке автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, сообщается на сайте парламента Томской области.

Поправки в областной закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области» обсудили депутаты комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Законодательной Думы региона.

По словам председателя комитета Сергея Автомонова, этот вопрос давно назрел, а финансирование установки информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг должно быть первым в перечне.

«Мы же решили эту проблему по деревянным домам с печным отоплением, где люди топили электроэнергией. Установка таких систем позволит в автоматическом режиме передавать данные о потреблении ресурсов. Главное, что никто ни за кого не будет переплачивать, и проблема ОДН решится сама собой», – подчеркнул Сергей Автомонов.

В связи с изменениями Жилищного кодекса РФ, в областной закон внесен еще ряд поправок. К примеру, средства, полученные региональным оператором от собственников помещений в одних многоквартирных домах, могут быть использованы на возвратной основе для финансирования капитального ремонта в других домах, чьи средства на капремонт поступают на счет этого же оператора.

В первом чтении депутаты одобрили проект областного закона «О разграничении полномочий органов государственной власти Томской области в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Томской области». Накануне парламентская комиссия по развитию инфраструктуры и вопросам жилищно-коммунального комплекса подвергла критике действующий в регионе план мероприятий по реализации федерального закона «Об отходах производства и потребления». Члены комиссии рекомендовали областной администрации создать межведомственную рабочую группу, расширить перечень мероприятий в утвержденной дорожной карте, а также уточнить сроки их проведения. Председатель комитета Сергей Автомонов уверен, что совместная работа над законопроектом, это еще один шаг к формированию и внедрению в регионе новой модели обращения с коммунальными отходами.

Завершая заседание, депутаты обсудили информацию о решениях постоянных комиссий комитета и проекты федеральных законов.

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