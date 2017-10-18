Строительство школы «ЮДИ» в Томске завершится в декабре (ФОТО)

18 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Ольга Степкина

Работы по возведению помещения для будущей школы танцев планируют закончить в декабре, сообщает департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.

«Все работы будут завершены в предполагаемый еще в мае срок, без каких-либо отклонений. А занятия школы танцев начнутся уже в начале следующего года», — отметили в пресс-службе департамента.

На данный момент строительство внешнего фасада здания полностью завершено, также заасфальтирована территория, организованы парковочные места, выложена тротуарная плитка, высажен газон и кустарниковые растения возле входа в школу. Сейчас работы ведутся внутри здания: проводится отопление, устанавливается освещение, сигнализация, а также выполняется внутренняя отделка зала.

В 2015 году по поручению губернатора Томской области Сергея Жвачкина администрация Томска выделила под будущую школу земельный участок по проспекту Мира, 28, а в 2016-м разработала проектно-сметную документацию на новый объект. Строительство школы началось в мае 2017 по распоряжению главы региона, заказчиком и подрядчиком является ООО «Томскремстройпроект».

Напомним, школа «ЮДИ» была открыта в 2005 году (через восемь лет после создания дэнс-команды), в том числе для дошкольников, детей из многодетных, малообеспеченных, неблагополучных семей, из детских домов и с ограниченными возможностями здоровья.

Томская дэнс-команда «ЮДИ» является финалистом российского телешоу «Минута славы» (2010 и 2017 годов), а также зарубежных телевизионных проектов «Украина мае талант» (2013), Britain Got Talent (Великобритания, 2015), Das Super Talent (Германия, 2016). В 2014 году томский танцевальный коллектив участвовал в творческой программе Олимпийских игр в Сочи. Поддерживающий команду финансово, губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял участие в съемках двух клипов «ЮДИ».

Фото: Ольга Степкина

Тэги/темы: