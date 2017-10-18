Экс-главу томского УМВД подозревают в злоупотреблениях - источник

18 октября 2017 / Томский Обзор

Экс-глава УМВД по Томской области Игорь Митрофанов стал фигурантом уголовного дела, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«В отношении Игоря Митрофанова возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями», — сказал он.

По данным источника, расследованием уголовного дела, возбужденного по материалам управления ФСБ по Томской области, занимается региональное управление СКР.

В пресс-службе СУ СКР по региону агентству сообщили, что официальный пресс-релиз будет опубликован позднее.

Подробностями дела и официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.

Игорь Митрофанов был уволен с поста главы томского УМВД в июне 2016 года приказом президента РФ Владимира Путина.

Как сообщалось, в августе 2016 года стало известно, что Игорь Митрофанов проходит свидетелем по делу начальника управления экономической безопасности и противодействию коррупции (УБЭП) УМВД по Томской области Константина Савченко, обвиняемого в коррупции. Савченко впоследствии приговорили к 7,5 годам колонии со штрафом в 6,9 млн рублей.

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