В Томске появился новый сквер (ФОТО)

18 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Ольга Степкина

Небольшой сквер появился на проспекте Ленина возле подпорной стенки. Пространство между зданиями №68 и №70 облагорожено тротуарной плиткой, тремя лавочками, высажен газон и малые кустарниковые растения.

На территории было выполнено асфальтирование, организованы новые парковочные места. Строительство выполнялось на деньги муниципалитета, а также и на внебюджетные средства. Работы по благоустройству сквера завершились в конце сентября.

Вклад в возведение площадки внес Томский госуниверситет. Как отметил проректор по административно-хозяйственной работе и строительству Олег Шутеев, что на первом этапе строительства за счет средств ТГУ было выполнено асфальтирование, покраска территории, высажена зелень.

«Теперь в планах уже на следующий год стоит задача установить ограждение сквера, несколько игровых элементов для детей, также планируем высадить деревья», - пояснил Олег Шутеев.

Фото: Ольга Степкина

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